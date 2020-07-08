New Jersey ve Delaware'deki ön seçimleri Biden kazandı

Demokrat seçmenler, 3 Kasım Başkanlık yarışı ön seçimleri için iki eyalette sandık başına gitti.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokratların başkan adayının belirlenmesine yönelik ön seçimler, New Jersey ve Delaware'de yapıldı.

Associated Press'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, rakiplerinin yarıştan çekilmesi ile Demokratların tek adayı olan Biden, New Jersey'de yüzde 88.5 ile oyları topladı.

SANDERS'I GERİDE BIRAKTI

Demokrat başkan adaylığından çekilmesine rağmen partilerin resmi adaylarını açıklayacağı ağustostaki kongreye kadar oy pusulalarında kalmak isteyen Vermont Senatörü Bernie Sanders ise yüzde 11.5 oranında oy aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 Haziran'dan 7 Temmuz'a ertelenen New Jersey'deki ön seçimlerde, birçok bölgede posta yoluyla oy kullanıldı.

OYLARIN YÜZDE 90.4'ÜNÜ ALDI

Joe Biden, ABD Kongresi'nde 36 yıl temsil ettiği eyalet olan Delaware'de de oyların yüzde 90.4'ünü alırken, Sanders'ın yüzde 6.5 oranında oy elde ettiği kaydedildi.

28 Nisan'da yapılması planlanan Delaware'deki ön seçimler, Kovid-19 salgını nedeniyle 7 Temmuz'a ertelenmişti.

RESMİ BAŞKAN ADAYLARI AĞUSTOSTA AÇIKLANACAK

Demokratlar, 17 Ağustos haftasında Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde resmi olarak başkan adaylarını açıklayacak.

Cumhuriyetçilerin Donald Trump'ı aday göstereceği kongre ise 24-27 Ağustos'ta yapılacak.