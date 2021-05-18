Little Egg Harbor kasabasındaki ormanlık alanda pazar günü başlayan yangın, itfaiye erlerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Brendan T Byrne Eyalet Ormanı’nda başlayan yangına müdahale sürüyor.

ABD'nin New Jersey eyaletinin Little Egg Harbor kasabası etrafında bulunan ormanlık alanda pazar günü başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bölgeye ulaşımın zor olması nedeni ile bölgede bulunan itfaiye erleri alevlere güçlükle müdahale etti.

ÇOĞUNLUĞU KONTROL ALTINA ALINDI

New Jersey Orman Teşkilatı, 100 evi tehdit eden alevlerin şu anda yerleşim yerleri için risk oluşturmadığını ve yangının çoğunlukla kontrol altına alındığı ifade etti.

900 DÖNÜMLÜK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Burlington'daki Brendan T Byrne Eyalet Ormanı’nda dün çıkan ve halen devam eden yangında ise şu ana kadar 900 dönümlük alan küle döndü.

Alevler halen kontrol altına alınamazken, insanların bölgeden uzak durmaları istendi.

New Jersey’de ormanlık alanlarda yangın VİDEO

