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    New York Belediye Başkanı Adams, ilk maaşını kripto parayla alacak

    ABD'nin New York kenti, kripto başkenti olmak için yarışıyor. Belediye Başkanı Adams, ilk maaşının Bitcoin ve Ethereum olarak ödeneceğini söyledi.
    • AA
    • 21.01.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 09:23
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    New York Belediye Başkanı Adams, ilk maaşını kripto parayla alacak

    New York Belediye Başkanı Eric Adams, kripto paralara olan desteğiyle biliniyor.

    Adams, New York'u kripto para merkezi yapmayı hedefliyor.

    İLK MAAŞINI BITCOIN VE ETHEREUM İLE ALACAK

    Bu doğrultuda Belediye Başkanı Adams, bugün ilk maaşını kripto para Bitcoin ve Ethereum ile alacağını söyledi.

    "KRİPTO PARANIN MERKEZİ OLMAK İSTİYORUZ"

    Maaşının Bitcoin ve Ethereum olarak ödeneceğini açıklayan Eric Adams, "New York dünyanın merkezi ve biz kentin kripto para birimi ve diğer finansal yeniliklerin de merkezi olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

    New York Belediye Başkanı Adams, ilk maaşını kripto parayla alacak #1

    KRİPTO BAŞKENTİ OLMA YARIŞI

    Adams, belediye başkanı seçildikten sonra kripto para birimlerinin ve blokzincir teknolojisinin okullarda öğretilmesini önermişti.

    ABD'de New York ve Miami kentleri, ülkenin "kripto başkenti" olmak için yarışıyor.


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