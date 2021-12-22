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    New York Belediye Başkanı Adams'ın yemin töreni iptal edildi

    Artan vakaları dikkate alan Eric Adams, "Törene ihtiyacım yok" dedi.
    • AA
    • 22.12.2021 - 07:07
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    New York Belediye Başkanı Adams'ın yemin töreni iptal edildi

    ABD'nin New York kentinde Omicron varyantı nedeniyle koronavirüs vakaları hızla yükselişe geçti.

    New York Belediye Başkanlığı'na seçilen Eric Adams, kentte artan vakalar nedeniyle 1 Ocak'taki yemin törenini iptal etti.

    "TÖRENE İHTİYACIM YOK"

    Adams, yaptığı açıklamada, "İnsanları tehlikeli bir ortama sokmak istemiyoruz. Törene ihtiyacım yok." ifadesini kullandı.

    Törenin Brookyln'de Kings Theatre'da kapalı bir alanda olması planlanıyordu.

    1 OCAK'TA GÖREVİ DEVRALACAK

    New York Belediye Başkanlığı'na seçilen ikinci siyahi Amerikalı olan Adams, 1 Ocak'ta görevine başlayacak.

    New York Belediye Başkanı Adams ın yemin töreni iptal edildi #1

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