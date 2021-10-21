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    New York Belediyesi çalışanlarına koronavirüs aşısı zorunlu

    New York Belediyesi çalışanları 10 gün içinde en az bir doz aşı yaptırmazsa maaşları kesilecek.
    • AA
    • 21.10.2021 - 06:29
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    New York Belediyesi çalışanlarına koronavirüs aşısı zorunlu

    New York Belediye Başkanı Bill de Blasio basın açıklamasında, Kovid-19 aşısı olmayanlara tanınan haftalık test yaptırma tercihinin 1 Kasım'dan itibaren uygulanmasına izin verilmeyeceğini, gelecek 10 gün içinde en az bir doz aşı yaptırmayanların maaşlarının ödenmeyeceğini söyledi.

    300 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI ETKİLİYOR

    Blasio, 300 binden fazla Belediye çalışanını etkileyecek olan kararla ilgili, son tarihe kadar en az bir doz aşı yaptırmayanların zorunlu ücretsiz izin kullanmaya yönlendirileceğini belirtti.

    New York Belediyesi çalışanlarına koronavirüs aşısı zorunlu #1

    AŞILANANLARA 500 DOLAR EK ÖDEME

    Kovid-19'un henüz bitmediğini ve New York'un tam olarak normale dönmediğini hatırlayan Blasio, amaçlarının Belediye çalışanlarının tamamının aşı yaptırmalarını sağlamak olduğunu ve teşvik için "1 Kasım'a kadar aşı olanların banka hesaplarına 500 dolar bonus ödemesi" yapacaklarını duyurdu.

    New York Belediyesi çalışanlarına koronavirüs aşısı zorunlu #2

    AŞI YAPTIRMAYAN 46 BİN İŞÇİ VAR

    New York Belediyesinde henüz hiç aşı yaptırmamış 46 bin civarında işçi olduğu kaydedildi.

    Üniformalı Temizlikçiler Derneği yetkilileri Belediyenin kararını doğru bulmadıklarını belirtirken Polis Yardımseverler Sendikası Başkanı Patrick J. Lynch itiraz haklarını mahkemeye taşıyacaklarını ifade etti.

    New York'un dışında California'nın San Francisco şehrindeki 35 bin çalışan için de 1 Kasım'da yürürlüğe girecek benzer bir aşı talimatı açıklanmıştı.

    New York Belediyesi çalışanlarına koronavirüs aşısı zorunlu #3

    New York Belediyesi çalışanlarına koronavirüs aşısı zorunlu #4

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