New York karla boğuşurken belediye başkanı tatile çıktı

ABD'yi etkisi alan kar fırtınasında meydana gelen 65 ölümden 34'ünün gerçekleştiği New York'ta belediye başkanı Eric Adams'ın tatile çıktığı öğrenildi.

ABD’nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası devam ediyor.

Ülke genelinde soğuk hava dalgası nedeniyle şu ana kadar 65 kişi hayatını kaybetti.

Ölümlerin 34’ü ise New York eyaletinde kaydedildi.

65 kişiden 34'ünün hayatını kaybettiği New York'ta belediye başkanı tatile çıktı

Hayatın durma noktasına geldiği eyalette New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın nerede olduğu merak ediliyordu.

"Yüzyılın kar fırtınası" olarak tanımlanan felakette ortadan kaybolan Adams'ın Virgin Adaları'na tatile gittiği öğrenildi.

"Acil bir durumda bensiz ne yapabildiğinizi görmek için iki gün tatile çıktım"

Tatil dönüşünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adams, "Acil bir durumda bensiz ne yapabildiğinizi görmek için iki gün tatile çıktım." dedi.

Konuya ilişkin açıklamalarına devam eden Adams, "Bir senedir bu şehir için çalıştıktan sonra, iki sene önce kaybettiğim annemin acısı üzerine düşünmek, acil bir durumda bensiz ne yapabildiğinizi görmek için iki gün tatile çıktım. Ben de sizin gibi iyi bir iş-hayat dengesini hak ediyorum. Hiçbir şehir kuralında nerede olduğumu basına söylemem gerektiği yazmıyor. Bunu yapmayacağım. Amerika’daki en zor ikinci görevi sürdürmek amacıyla akli ve maddi sağlığımı korumaya çalıştığım için de kimseden özür dilemeyeceğim.” şeklinde konuştu.