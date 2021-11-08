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    New York Maratonu'nun bu yıl 50'ncisi gerçekleşti

    her yıl katılımı yüksek olan New York Maratonu bu yıl da düzenlendi. Başından sonuna kadar heyecanlı geçen yarışmada erkeklerde Kenyalı Atlet Albert Korir, kadınlarda Peres Jepchirchir şampiyon oldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.11.2021 - 03:17
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 10:19
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    New York Maratonu'nun bu yıl 50'ncisi gerçekleşti

    1970 yılında başlayan ve her yıl dünya çapından 50 bin atletin katıldığı New York Maratonu'nun bu yıl 50'ncisi düzenlendi.

    ABD'nin New York kentinde, Staten Island'dan başlayıp Brooklyn, Queens ve Bronx ilçelerinin ardından Manhattan'daki Central Park'ta sona eren koşu ilgi ve odağı üzerinde topladı.

    New York Maratonu nun bu yıl 50 ncisi gerçekleşti #1

    POLİSLER GÜVENLİK SEVİYESİNİ YÜKSEK TUTTU

    Yaklaşık 40 kilometrelik koşuda yarış için sıkı güvenlik önlemleri alındı ve koşu güzergahı boyunca, kritik noktalarda polisler yer aldı.

    Maraton sırasında birbirinden güzel görüntüler objektiflere takıldı.

    New York Maratonu nun bu yıl 50 ncisi gerçekleşti #2

    KADINLARDA OLÜMPİYAT ŞAMPİYONU MADALYAYI ALDI

    Central Park'ta sona eren maratonun kazananları belirlendi. Erkeklerde Kenyalı Atlet Albert Korir 2 saat 8 dakika 22 saniye ile birinciliği elde ederken, Faslı Muhammed El-Arabi ikinci, İtalyalı Eyob Faniel ise üçüncü oldu.

    Kadınlarda, 3 ay önce Tokyo Olimpiyatları'ndan altın madalya ile dönen 28 yaşındaki Kenyalı Atlet Peres Jepchirchir, 2 saat 22 dakika 39 saniye ile birinciliği sırtladı.

    Jepchirchir'in 4 saniye gerisinde kalan Kenyalı Atlet Viola Cheepto, yarışı ikinci bitirirken, Etiyopyalı Atlet Ababel Yeshaneh üçüncü, Tokyo Olimpiyatlarında bronz madalya alan ABD'li Atlet Molly Seidel ise 4. sırada yarışı tamamladı.

    New York Maratonu nun bu yıl 50 ncisi gerçekleşti #3

    New York Maratonu nun bu yıl 50 ncisi gerçekleşti #4

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