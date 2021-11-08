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- New York Maratonu'nun bu yıl 50'ncisi gerçekleşti
New York Maratonu'nun bu yıl 50'ncisi gerçekleşti
- AA & Ensonhaber
- 08.11.2021 - 03:17
- Güncelleme : 08.11.2021 - 10:19
1970 yılında başlayan ve her yıl dünya çapından 50 bin atletin katıldığı New York Maratonu'nun bu yıl 50'ncisi düzenlendi.
ABD'nin New York kentinde, Staten Island'dan başlayıp Brooklyn, Queens ve Bronx ilçelerinin ardından Manhattan'daki Central Park'ta sona eren koşu ilgi ve odağı üzerinde topladı.
POLİSLER GÜVENLİK SEVİYESİNİ YÜKSEK TUTTU
Yaklaşık 40 kilometrelik koşuda yarış için sıkı güvenlik önlemleri alındı ve koşu güzergahı boyunca, kritik noktalarda polisler yer aldı.
Maraton sırasında birbirinden güzel görüntüler objektiflere takıldı.
KADINLARDA OLÜMPİYAT ŞAMPİYONU MADALYAYI ALDI
Central Park'ta sona eren maratonun kazananları belirlendi. Erkeklerde Kenyalı Atlet Albert Korir 2 saat 8 dakika 22 saniye ile birinciliği elde ederken, Faslı Muhammed El-Arabi ikinci, İtalyalı Eyob Faniel ise üçüncü oldu.
Kadınlarda, 3 ay önce Tokyo Olimpiyatları'ndan altın madalya ile dönen 28 yaşındaki Kenyalı Atlet Peres Jepchirchir, 2 saat 22 dakika 39 saniye ile birinciliği sırtladı.
Jepchirchir'in 4 saniye gerisinde kalan Kenyalı Atlet Viola Cheepto, yarışı ikinci bitirirken, Etiyopyalı Atlet Ababel Yeshaneh üçüncü, Tokyo Olimpiyatlarında bronz madalya alan ABD'li Atlet Molly Seidel ise 4. sırada yarışı tamamladı.