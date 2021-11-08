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New York Maratonu'nun bu yıl 50'ncisi gerçekleşti

New York Maratonu'nun bu yıl 50'ncisi gerçekleşti

her yıl katılımı yüksek olan New York Maratonu bu yıl da düzenlendi. Başından sonuna kadar heyecanlı geçen yarışmada erkeklerde Kenyalı Atlet Albert Korir, kadınlarda Peres Jepchirchir şampiyon oldu.