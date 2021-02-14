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    New York metroda bıçaklı saldırı : 2 ölü, 2 yaralı

    Metro hattında yaşanan saldırı sonucu harekete geçen New York polisi, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
    • AA
    • 14.02.2021 - 10:31
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    New York metroda bıçaklı saldırı : 2 ölü, 2 yaralı

    ABD'nin New York kentindeki metroda, dün gece saatlerinde aynı hattın farklı noktalarında biri kadın 4 kişi bıçaklı saldırıya uğradı.

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Yaralılardan ikisi olay yerinde yaşamını yitirdi. New York Polis Departmanı'ndan yetkililer, birkaç saat içinde aynı metro hattında meydana gelen saldırıları bir kişinin düzenlediğinden şüphelendiklerini bildirdi.

    New York metroda bıçaklı saldırı : 2 ölü, 2 yaralı #1

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Şüpheli için arama çalışmaları başlattıkları ve soruşturma kapsamında metro hattının güvenlik kameralarını inceledikleri bilgisini paylaşan yetkililer, kentteki metro sisteminin güvenliğini sağlamak için ilave 500 polisin görevlendirildiğini kaydetti.

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