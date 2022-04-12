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    New York metrosuna yapılan saldırıdan ilk görüntüler

    New York metrosuna yapılan saldırıdan ilk görüntüler

    New York metrosuna silahlı saldırı düzenlendi. Çok sayıda kişinin yaralandığı olaydan ilk görüntüler geldi.
    • 12.04.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 17:43
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    ABD'nin New York Şehri'ndeki metro istasyonunda bir silahlı saldırı gerçekleştirildi.

    Saldırı, Brooklyn'deki Sunset Parkı'nın yakınındaki 36. Cadde metro istasyonunda meydana geldi.

    En az 13 yaralı, bomba düzeneği de bulundu

    Saldırıda en az 13 kişinin yaralandığı öğrenilirken, olay mahallinde bomba düzeneği bulundu.

    New York Şehri polis departmanının sözcüsü, bölgeye derhal ekiplerin sevk edildiğini belirtti.

    New York metrosuna yapılan saldırıdan ilk görüntüler ViDEO

    Saldırı sonrası olay yerinden ilk görüntüler

    Öte yandan saldırıya ilişkin görüntüler gelmeye başladı.

    İşte New York'tan saldırı sonrası o anlar...

    New York metrosuna yapılan saldırıdan ilk görüntüler #1

    New York metrosuna yapılan saldırıdan ilk görüntüler #2

    New York metrosuna yapılan saldırıdan ilk görüntüler #3

    New York metrosuna yapılan saldırıdan ilk görüntüler #4

    New York metrosuna yapılan saldırıdan ilk görüntüler #5

    New York metrosuna yapılan saldırıdan ilk görüntüler #6

    New York metrosuna yapılan saldırıdan ilk görüntüler #7

    New York metrosuna yapılan saldırıdan ilk görüntüler #8

    New York metrosuna yapılan saldırıdan ilk görüntüler #9

    New York metrosuna yapılan saldırıdan ilk görüntüler #10

    New York metrosuna yapılan saldırıdan ilk görüntüler #11

    New York metrosuna yapılan saldırıdan ilk görüntüler #12

    New York metrosuna yapılan saldırıdan ilk görüntüler #13

    New York metrosuna yapılan saldırıdan ilk görüntüler #14

    New York metrosuna yapılan saldırıdan ilk görüntüler #15

    New York metrosuna yapılan saldırıdan ilk görüntüler #16

    New York metrosuna yapılan saldırıdan ilk görüntüler #17

    New York metrosuna yapılan saldırıdan ilk görüntüler #18


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