Euro
15.3921
-1.2%
Dolar
13.6791
-0.86%
Altın
786.14
-0.4%
Borsa
1.97
2.21%
Bitcoin
712.552
1.18%
BTXN Coin
46.74
-3.62%
15ºC
İstanbul
Yağmur 15 C

    New York polisi Egemen, yanında Türk bayrağı taşıyor

    Polis Egemen Aydın, Türkiye'ye duyduğu özlemi, yanında her gün taşıdığı bayrakla gidermeye çalışıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 13:40
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 14:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    New York polisi Egemen, yanında Türk bayrağı taşıyor

    ABD polis teşkilatındaki Türk kökenli görevliler dikkat çekiyor.

    Ülkedeki Türk polisler, zorlu mesailerinin yanı sıra görevlerini yaptıkları esnada hareketleriyle gündem oluyor.

    NEW YORK POLİSİ EGEMEN'İN MEMLEKET HASRETİ

    O polislerden biri, New York Polis Teşkilatı'nda görevli Türk polislerden Egemen Aydın.

    Aydın'ın sosyal medyada paylaşılan karesi, memleketine duyduğu özlemi gözler önüne seriyor.

    ÜNİFORMASINDA TÜRK BAYRAĞI TAŞIYOR

    Türkiye sevgisinin yanı sıra memleketi Giresun'a da duyduğu özlemi dile getiren Times Meydanı'nda görevli Aydın, sevgisini her gün üniformasında taşıdığı Türk bayrağıyla gösteriyor.

    New York polisi Egemen, yanında Türk bayrağı taşıyor #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir