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- New York polisi Egemen, yanında Türk bayrağı taşıyor
New York polisi Egemen, yanında Türk bayrağı taşıyor
Polis Egemen Aydın, Türkiye'ye duyduğu özlemi, yanında her gün taşıdığı bayrakla gidermeye çalışıyor.
- Haber Merkezi
- 07.12.2021 - 13:40
- Güncelleme : 07.12.2021 - 14:42
ABD polis teşkilatındaki Türk kökenli görevliler dikkat çekiyor.
Ülkedeki Türk polisler, zorlu mesailerinin yanı sıra görevlerini yaptıkları esnada hareketleriyle gündem oluyor.
NEW YORK POLİSİ EGEMEN'İN MEMLEKET HASRETİ
O polislerden biri, New York Polis Teşkilatı'nda görevli Türk polislerden Egemen Aydın.
Aydın'ın sosyal medyada paylaşılan karesi, memleketine duyduğu özlemi gözler önüne seriyor.
ÜNİFORMASINDA TÜRK BAYRAĞI TAŞIYOR
Türkiye sevgisinin yanı sıra memleketi Giresun'a da duyduğu özlemi dile getiren Times Meydanı'nda görevli Aydın, sevgisini her gün üniformasında taşıdığı Türk bayrağıyla gösteriyor.