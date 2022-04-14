New York Savcılığı metro saldırısının detaylarını açıkladı

Metroda silahla ortalığı birbirine katan ve çok sayıda kişiyi yaralayan şüphelinin, olay bölgesine kiralık araçla geldiği; silahı ise vagonda ateşlediği ortaya çıktı.

ABD'nin New York şehrine bağlı Brooklyn metrosuna silahlı saldırı düzenleyerek 23 kişinin yaralanmasına neden olan Frank R. James (62), dün yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Bugün ise New York Savcılığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, Frank R. James'in, FBI'ın New York Ortak Terörizm Görev Gücü’nün çabalarıyla New York’un polis gücü NYPD’nin 30 saatlik çalışmasıyla yakalandığı belirtildi.

Silahı vagonda ateşledi

Saldırı detayları hakkında bilgi veren savcılık, şüpheli James’in Ohio eyaletinde satın aldığı Glock 17 marka bir silahla metro treni vagonunda ateş açtığını söyledi.

Saldırı öncesi duman yayıcı çalıştırdı

Turuncu yansıtıcı bir ceket, sarı bir baret ve cerrahi yüz maskesi taktığı belirlenen James için "Metro yolcularına ateş etmeden önce tren vagonlarından birinde duman yayan bir cihazı çalıştırdı." ifadesi kullanıldı.

Olay yerine kiralık minibüsle geldi

James’in olay yerine Pennsylvania'dan kiralık bir minibüsle geldiğini belirten yetkililer, James’in silahlı saldırı sonrasında havai fişek, benzin içeren plastik bir kap ve bir meşale içeren bir çantayı bırakarak kaçtığını ifade etti.

Evi cephaneyi aratmadı

DHA'nın haberine göre; James’in saldırı öncesi New York metro sistemiyle ilgili çeşitli açıklamalarının yer aldığı bir video yayınladığını belirten yetkililer, şüphelinin Pennsylvania’daki evinde yapılan aramalarda susturucu takılmasına olanak sağlayan dişli 9 mm tabanca namlusu ve mühimmatı, AR-15 yarı otomatik tüfekle kullanılan 223 kalibrelik mühimmat, bir şok tabancası, yüksek kapasiteli tüfek şarjörü ele geçirildiğini ifade etti.

Ömür boyu hapis yatabilir

Ayrıca, James'in ‘toplu taşıma aracında şiddetli bir saldırı düzenlemekle’ mahkemeye çıkacağını da belirten savcılık, suçlu bulunursa azami ömür boyu hapis cezası alabileceğini bildirdi.