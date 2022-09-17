New York Times: Ali Hamaney, doktorların gözetimi altında

İran dini liderinin, kötüleşen sağlık sorunları yüzünden halka açık buluşmalara ara verdiği belirtildi. Doktorların, Hamaney'i 24 saat izlediğine dikkat çekildi.

ABD basını, İran dini lideri Ali Hamaney'in sağlık durumuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Hamaney'in sağlığının kötüleştiği ve bir doktor ekibinin gözetimi altında olduğu öne sürüldü.

Halka açık buluşmaları iptal etti

Haberini Hamaney'in sağlık durumunu bilen dört kişiye dayandıran New York Times, "Hamaney, ciddi bir hastalığın ardından, geçen hafta tüm toplantıları ve halka açık buluşmaları iptal etti." dedi.

Konuyla ilgili kaynakların, "83 yaşındaki Hamaney, aşırı mide ağrıları ve yüksek ateş sonrası geçen hafta bağırsak tıkanıklığı nedeniyle ameliyat oldu." dediği aktarıldı.

"Hamaney, 24 saat izleniyor"

Hamaney'in, ev ve ofis kompleksinde kurulan klinikte ameliyat olduğu kaydedilerek, "Bir doktor ekibi tarafından 24 saat izleniyor." denildi.

İran dini liderinin sağlık durumuyla ilgili başka bir kaynağın da "Hamaney'in durumu geçen hafta kritikti, ancak düzeldi ve şu anda dinleniyor." şeklindeki ifadesine yer verildi.

"Doktorları endişeleniyor"

Aynı haberde, "Doktorları, onun yatakta bile oturamayacak kadar zayıf olduğundan endişeleniyor. Hamaney, yaklaşık iki hafta önce Meşhed'e gitti.

Hamaney'in seyahatinin ayrıntılarını bilen birine göre, yaşı göz önüne alındığında, bu son yolculuğu olabilir. Tahran'a döndükten kısa bir süre sonra hastalandı ve durumu geçen hafta boyunca kötüydü." ifadeleri kullanıldı.