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    New York Times, Boğaziçi'ndeki gösterilere destek verdi

    New York Times, Boğaziçi'ndeki gösterilere destek verdi

    Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterileri yakından takip eden gazete, gerilimi tırmandırmaya çalışan bir habere imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 10:23
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 11:04
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    Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prof. Dr. Melih Bulu atanmıştı.

    Bulu'nun atanmasıyla birlikte öğrenci grupları bir araya gelerek atamayı protesto etmeye başladı.

    Son olarak atama bahanesiyle Boğaziçi Üniversitesi önünde yapılan eylemlerde Kabe fotoğrafının yere serilmesi büyük tepki çekti.

    ABD BASININDAN BOĞAZİÇİ'NDEKİ OLAYLARA YAKIN İLGİ

    Protestoların, harekete geçen illegal yapılanmalar tarafından yeni bir Gezi olayına dönüştürülmesinin hayalini kuran ABD basını da gösterilere destek vermekten geri durmadı.

    New York Times gazetesi, Boğaziçi'ndeki gösterilerle ilgili "Öğretim üyeleri, her gün sosyal mesafeli olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı rektörün makamına sırt çeviriyorlar." dedi.

    New York Times, Boğaziçi ndeki gösterilere destek verdi #1

    'BASKI VAR' İDDİASI

    Gazete, protestolardan fotoğraflara yer vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, söz konusu üniversiteyi kontrol altına almaya çalıştığını iddia etti.

    Türkiye'de demokrasi olmadığı havasını estirmeye çalışan ABD merkezli kuruluş, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra olağanüstü hal altında gazetecilere, siyasetçilere ve insan hakları aktivistlerine baskı yapıldığını öne sürdü.

    'PROTESTOLAR DEVAM ETSİN' İMASI

    Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterileri köpürtmeye çalışan gazete, "öğrencilerin polisle çatıştığını", yine öğrencilerin Bulu’nun ataması geri çekilinceye veya istifa edene kadar protestoyu sürdürecekleri konusunda ısrarcı olduğunu aktardı.

    New York Times, Boğaziçi ndeki gösterilere destek verdi #2

    Boğaziçi Üniversitesi'ni işgal girişimine müdahale VİDEO

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