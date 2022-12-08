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    New York Times çalışanları 24 saatlik greve hazırlanıyor

    New York Times’ta çalışan medya mensupları, bugün New York saatiyle 13.00’te greve gideceklerini duyurdu.
    • 08.12.2022 - 16:35
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    New York Times çalışanları 24 saatlik greve hazırlanıyor

    Avrupa'daki grev furyası ABD'ye de sıçradı.

    New York Times greve gidiyor.

    Bu kapsamda New York Times’ta çalışan medya mensupları, bugün New York saatiyle 13.00’te greve gideceklerini açıkladı.

    DHA'nın haberine göre New York medya mensuplarının birliği olan NewsGuild of New York, 1100 kadar New York Times medya mensubu adına 6 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Mart 2021’de sona eren iş sözleşmelerinin yenilenmesi için uzun süren görüşmeler gerçekleştirdiklerini ancak görüşme masasından kalkan yönetim görüşmelere tekrar başlamadığı takdirde bugün saat 13.00’te 24 saatlik greve gideceklerini duyurmuştu.

    40 yıllık süreçte ilk grev

    Birlikten dün yapılan açıklamada “New York Times Guild, şirketin iyi niyetle pazarlık yapmaması, işçilerle adil bir sözleşme anlaşmasına varmaması ve taleplerini karşılamaması nedeniyle yarın 8 Aralık Perşembe günü iş bırakma kararını açıkladı.

    Times Guild pazarlık komitesi, bir anlaşmaya varmak ve iş bırakmayı önlemek için gereken süre kadar masada kalmayı teklif etti, ancak yönetim akşam 7'den biraz önce masadan kalktı ve geri dönmeyi reddetti” ifadelerini kullandı.

    Grevin 40 yılı aşkın bir süredir gazetenin ilk grevi olacağı belirtildi.

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