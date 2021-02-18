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    New York Times: Koronavirüs, İsrail’in ultra-Ortodoks Yahudilerini yıkıyor

    ABD basını, salgın önlemlerine uymayı reddeden topluluğu mercek altına aldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2021 - 09:34
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 10:06
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    New York Times: Koronavirüs, İsrail’in ultra-Ortodoks Yahudilerini yıkıyor

    İsrail'de son dönemde düzenlenen cenaze törenlerinde, koronavirüs salgını döneminde oluşan kalabalıklar ülkede endişeyle karşılandı.

    Binlerce kişinin katıldığı törenlerde sosyal mesafe ve maske kuralları göz ardı edildi.

    'CENAZE SAYILARI ARTACAK' YORUMU

    New York Times gazetesi, yoğun katılımın olduğu bir cenaze görüntüsüne yer verdiği haberinde "Buradan kaç cenaze çıkacak?" sorusunu yöneltti.

    Haberde, "Koronavirüs İsrail’in ultra-Ortodoks topluluklarını yıkıma uğratıyor. Ultra-Ortodokslar nüfusun yüzde 12,6'sını, ancak enfeksiyonların yüzde 28'ini temsil ediyor. Büyük aileler. Grup duası. Yüzlerce yas tutanlar. Sosyal mesafe, ultra-Ortodoks Yahudi yaşamının antitezidir." denildi.

    New York Times: Koronavirüs, İsrail’in ultra-Ortodoks Yahudilerini yıkıyor #1

    EVDE TEDAVİ GÖRÜYORLAR

    Koronavirüse yakalanan ultra-Ortodokslar'ın, genellikle gönüllüler tarafından evlerinde tedavi edildiği kaydedildi.

    Söz konusu topluluktan bazılarının koronavirüs önlemlerine bağlı olduğu, bazılarının ise tedbirlere uymayarak kalabalık düğün ve cenaze törenlerine katıldığı belirtildi.

    POLİSLE ÇATIŞTILAR

    İsrail'de karantina ilan edildiği dönemde bile ultra-Ortodoks Yahudilerin okullarını ve sinagoglarını açık tutmaya devam ettiği, üstelik tedbirlere karşı ayaklanarak polisle çatıştıklarına dikkat çekildi.

    New York Times: Koronavirüs, İsrail’in ultra-Ortodoks Yahudilerini yıkıyor #2

    SALGIN BİLANÇOSU

    Worldometers internet sitesinin verilerine göre, şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı 738 bin 629 vakanın görüldüğü İsrail'de 5 bin 473 kişi hayatını kaybetti.

    New York Times: Koronavirüs, İsrail’in ultra-Ortodoks Yahudilerini yıkıyor #3

    İsrail'de cenaze töreninde koronavirüs tedbirlerine uyulmadı ViDEO

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