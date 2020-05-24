New York Times salgında ölenleri manşete taşıdı

ABD’li gazete, salgında hayatını kaybeden 98 binden fazla insanın anısı onurlandırmak için pazar günkü manşetini koronavirüs kurbanlarına ayırdı.

Koronavirüs salgınında dünyadaki en büyük vaka ve ölüm sayısını bildiren ABD’de can kaybı her geçen gün artarken, hastalıkla baş edemeyen hükümete yönelik eleştiriler de artıyor.

Başarısız sağlık sistemi nedeniyle ölümleri kontrol altına almakta zorluk yaşayan ve tıbbi gereksinimlerin, salgının başladığı andan itibaren karşılanamadığı ülkede durum, ciddiyetini koruyor.

KURBANLARIN İSMİ TEK TEK YAYINLANDI

ABD medyası, özellikle Trump hükümetine yönelik eleştirilerde hız kesmezken, New York Times, çarpıcı bir manşetle gözleri üzerine çekti.

Pazar günü yayınladığı basılı manşetinde koronavirüs kurbanlarının adını ilk sayfaya taşıyan gazete, “100 Bine Yakın Ölüm, Hesaplanamayan Bir Zarar” başlığını attı.

Hayatını kaybedenler için “Onlar sadece listedeki isimler değildi, onlar bizdik” ifadelerini kullanan NYT, Trump’ın sürekli rakamlara vurarak küçümsemeye çalıştığı ölü sayısını da eleştirdi.

İSİMLERİN YANINA DETAYLAR DA EKLENDİ

Kurbanların isimlerinin yanı sıra, yanlarına yaşamları ile de ilgili bilgiler ekleyen New York Times, bu hareketiyle büyük ses getirdi.

Yayınlanan makalede, kaybedilen isimlerin yanına; “Angeline Michalopulos: Asla şarkı söylemekten veya dans etmekten korkmadı.”, “Frank Gabrin: Kocasının kollarında ölen acil servis doktoruydu", Lila Fenwick: Harvard Yasası'ndan mezun olan ilk siyahi kadındı." gibi detaylar eklendi.