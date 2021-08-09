New York Valisi Andrew Cuomo'nun yardımcısı DeRosa istifa etti

Cinsel tacizlere ilişkin raporda adı geçen DeRosa'nın Cuomo'nun eylemlerini örtbas etmeye çalıştığı ifade edildi.

New York Valisi Andrew Cuomo'nun kıdemli yardımcısı Melissa DeRosa, istifa kararı aldı.

DeRosa'nın istifası, eyalet başsavcılığının valinin 11 kadına cinsel tacizde bulunduğuna dair raporunun ardından geldi.

VALİ HAKKINDAKİ İDDİALAR İSTİFA GETİRDİ

168 sayfalık raporda adı 187 kez geçen sekreter Melissa DeRosa'nın, Cuomo'nun eylemlerini örtbas etmeye çalıştığı belirtiliyor.

İstifasına ilişkin açıklama yapan DeRosa, son 2 yılın duygusal ve zihinsel açıdan zorlu geçtiğini belirterek, "Eyaletimiz için böylesine yetenekli meslektaşlarla çalışma fırsatı bulduğumdan dolayı minnettarım." dedi.

BIDEN'DAN CUOMO'YA: İSTİFA ET

11 kadına yönelik cinsel taciz iddialarının ardından Vali Cuomo'ya yönelik istifa çağrıları artmış durumda. ABD Başkanı Joe Biden, Cuomo'nun istifa etmesi yönünde görüş bildirdi.

"UYGUNSUZ DAVRANIŞTA BULUNDU"

Vali Cuomo'nun eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat'ta "Medium" adlı internet sitesinde yayınladığı makalede, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmişti.

New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett da 63 yaşındaki Vali'nin kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.

"ŞAŞIRTACAK ŞEKİLDE..."

Fotoğrafçı Anna Ruch, New York Times'a 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etmişti.

VALİ: GERÇEKLERİ YANSITMIYOR

New York Başsavcısı Letitia James'ın 3 Ağustos'ta, 4 aylık bir soruşturma neticesinde Cuomo'nun birden fazla kadını taciz ettiği sonucuna ulaştıklarını duyurmasının ardından kamera karşısına çıkan vali, hakkındaki taciz raporunun gerçekleri yansıtmadığını iddia etmişti.