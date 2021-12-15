New York Valisi'nin kitaptan aldığı gelirleri devredilmesi istendi

New York Kamu Etiği Komisyonu, eski New York Valisi'nin çıkardığı kitapta kamu kaynaklarını kullandığı gerekçesiyle gelirleri komisyona devretmesini istedi.

Cinsel taciz ve kamu kaynaklarını şahsi işlere kullanmaktan suçlanan eski New York Valisi Andrew Cuomo'nun davasında yeni gelişmeler yaşandı.

New York Kamu Etiği Komisyonu, eski Vali Andrew Cuomo'dan koronavirüs salgını döneminde yazdığı kitaptan elde ettiği 5,1 milyon doları eyalete devretmesini istedi.

KİTAP GELİRLERİNİN KOMİSYONA DEVREDİLMESİ İSTENDİ

Cuomo'nun yazdığı "Amerikan Krizi: Kovid-19 Pandemisinden Liderlik Dersleri" isimli kitap için yayınevinden aldığı parayı kaynaklarından faydalandığı gerekçesiyle eyalete devretmesi yönünde karar veren Komisyon, kitap gelirinin nereye dağıtılacağının belirlenmesi amacıyla New York Başsavcılığının görevlendirildiğini duyurdu.

Cuomo, tartışmalara konu kitabı dolayısıyla yayınevinden 3,1 milyon dolar ödeme aldığını, geri kalan 2 milyon doları da iki yıl içinde alacağını açıklamıştı.

Komisyonun iade kararına itiraz eden Cuomo'nun avukatı Jim McGuire, bunun "Anayasa'ya aykırı" olduğunu savundu.

VALİNİN AVUKATI KOMİSYONA TEPKİ GÖSTERDİ

Amerikan medyasına açıklamada bulunan McGuire, yetkisini aşan bir işe kalkışan Komisyonun "gerçekler ve yasalardan ziyade siyasi çıkarlar tarafından yönlendirildiğini" iddia etti.

Komisyon, daha önce de Cuomo'nun söz konusu kitap sözleşmesini onaylamak için oy kullanmıştı.

VALİNİN SAVUNDUĞU ŞARTLARA UYMADIĞI İFADE EDİLDİ

Kasım ayındaki toplantıda Komisyon, "devlet kaynakları veya personelini kullanmadan, mesai dışında yazması" şartıyla bu onayın verildiği yönünde kendisini savunmuş, eski Vali'nin bu şartlara uymadığını ifade etmişti.

Cuomo'nun elde ettiği gelirin 500 bin dolarını eyalete bağışladığı, geri kalan miktarı da 3 eşit parçaya bölerek kızlarının hesabına yatırdığı bilgisi paylaşılmıştı.