New York'a, cenazeler için soğutmalı tırlar getirildi

ABD'de, hastane morglarının dolu olması nedeniyle “felaket morgları” olarak adlandırılan soğutmalı tırlar, New York'ta otoparka park edildi.

Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD’nin New York şehrindeki hastanelerde pek çok morgun dolması ve cenazeler için yeterli alan bulunamaması nedeniyle morga çevrilen 50’den fazla soğutmalı tır kullanılmaya başlandı.

CESETLER ŞEHRİN ORTASINDA BEKLETİLİYOR

New York şehrinde, Brooklyn’in 39th Street Pier bölgesinde yer alan Sunset Park adlı otoparkta park halinde olan tırların uzun süreli bir çözüm olduğu belirtilirken uygulanan yöntemle aynı zamanda cenazecilerin de işlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Belediye Başkanlığı sözcüsü, çoğu tırın boş olduğunu ancak boş tırlarda tutulan tüm cesetlerin yalnızca koronavirüsten ölenlere ait olmayacağını da sözlerine ekledi.