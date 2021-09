New Yorklu yargıç aşı zorunluluğunu kaldırdı

New Yorklu yargıç aşı zorunluluğunu kaldırdı

ABD'de New York eyaletindeki sağlık çalışanlarına karşı aşı zorunluluğu kararı, Federal Yargıç David Hurd tarafından kaldırıldı.

Geçtiğimiz haftalarda New York eyaletindeki sağlık çalışanlarına getirilen aşı zorunluluğuna karşı mahkeme harekete geçti.

New York eyaletinin, hastane çalışanlarının, koronavirüs aşısı olmasını zorunlu kılan kararı, mahkeme tarafından askıya alındı.

GEÇİCİ OLARAK ENGELLENDİ

Federal Yargıç David Hurd, bir grup sağlık çalışanının dava açmasının ardından, New York'taki hastane çalışanlarının, kovid-19 aşısı için zorlanmasını "dini muafiyetlere izin vermediği" gerekçesiyle geçici olarak engelledi.

Yargıç Hurd, zorunlu aşı kararının, mevcut haliyle "Anayasal hakları ihlal ettiğini" belirtti ve New York eyalet yönetimine 22 Eylül'e kadar gerekli düzeltmelerin yapılması için süre verdi.

"VALİ ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

New York Valisi Kathy Hochul'un basın sekreteri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Vali Hochul, New Yorkluları korumak ve eyalet genelinde aşı oranlarını artırarak Delta varyantıyla mücadele etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Sağlık çalışanlarının aşılanmasını zorunlu kılmak bu savaş için kritik öneme sahip." ifadesi kullanıldı.

Eyalet yönetiminin, hastane çalışanlarına aşı zorunluluğunu engelleyen mahkeme kararına karşı çıkması durumunda, 28 Eylül'de sözlü duruşma yapılacağı kaydedildi.

CENİN HÜCRESİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Aralarında bazı hemşire ve doktorların şikayetçi olarak yer aldığı kaydedilen mahkeme belgelerinde, mevcut kovid-19 aşılarının tamamının, test, geliştirme ve üretimi aşamasında cenin hücresi kullanılması gerekçe olarak gösterildi.

Hristiyan olduklarını belirten ve isimlerinin gizli tutulmasını isteyen sağlık çalışanları, bu durumun kürtajı onaylamayan dini inançlarına ters düştüğünü dile getirirken, doğrudan "aşı karşıtı" olmadıklarını da vurguladı.

Eski New York Valisi Andrew Cuomo, 16 Ağustos'ta, tüm hastane ve uzun süreli bakım tesisi çalışanlarının, 27 Eylül'e kadar en az bir doz kovid-19 aşısı yaptırmasının zorunlu olduğunu duyurmuştu.