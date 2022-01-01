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New Yorklular, 2022'yi Times Meydanı'nda kutladı

New Yorklular, 2022'yi Times Meydanı'nda kutladı

Times, salgına rağmen Amerikalıların kutlamalar için buluşma noktalarından biri oldu. Binlerce katılımcı, yeni yıla coşkuyla girdi. Belediye Başkanı Eric Adams da yemin ederek görevine başladı.