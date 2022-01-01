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    New Yorklular, 2022'yi Times Meydanı'nda kutladı

    Times, salgına rağmen Amerikalıların kutlamalar için buluşma noktalarından biri oldu. Binlerce katılımcı, yeni yıla coşkuyla girdi. Belediye Başkanı Eric Adams da yemin ederek görevine başladı.
    • AA
    • 01.01.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 01.01.2022 - 09:10
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    New Yorklular, 2022'yi Times Meydanı'nda kutladı

    ABD'nin New York kentinde yeni yıl kutlaması, koronavirüs salgınının gölgesinde yapıldı.

    Hızla artan Omicron varyantına rağmen Times Meydanı'nda toplanan binlerce kişi 2022'yi kutladı.

    NEW YORK'TA COŞKULU KUTLAMA

    Kutlamalara binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi katıldı. New York Belediye Başkanı seçilen Eric Adams'ın da yemin ederek resmen görevine başladığı Times Meydanı'nda yüz binlerce New Yorklu yeni yıla coşkuyla girdi.

    YENİ BELEDİYE BAŞKANI YEMİN ETTİ

    Eski polis memuru 61 yaşındaki siyahi Adams, 2022'nin ilk dakikalarında annesinin fotoğrafıyla çıktığı platformda yaptığı yemin konuşmasıyla belediye başkanlığına ilk adımı attı.

    New Yorklular, 2022'yi Times Meydanı'nda kutladı ViDEO

    15 BİNLE SINIRLANDIRILDI

    New York Belediyesi'nin 50 bin olarak planladığı katılımcı sayısı, koronavirüs önlemleri çerçevesinde kısıtlanarak 15 binle sınırlandırıldı.

    Rap sanatçısı ve aktör LL Cool J, koronavirüs testi pozitif çıktığı için Times Meydanı'ndaki konserini iptal etmek zorunda kaldı.

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