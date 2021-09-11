New York'ta 11 Eylül saldırılarını anmak için yakılan ışık kontrol edildi

Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği 11 Eylül saldırılarının ardından New York'ta kurulan Tribute in Light adlı ışık demeti, anma gecesi öncesinde test edildi.

2001 yılında ABD'nin New York eyaletindeki İkiz Kuleler'e bir saldırı düzenlendi.

El Kaide'nin üstlendiği saldırıda yüzlerce kişi yaşamını yitirirken, kuleler de yıkıldı.

11 Eylül tarihinde meydana gelen saldırı sonrasında terör nedeniyle hayatını kaybedenler için New York'ta yıkılan İkiz Kuleler'in yerinde bir anıt yapıldı.

DEV IŞIK DEMETİNE KONTROL

Yapılan anıtın yanındaki "Tribute in Light" (ışığa atıf) adı verilen, sadece 11 Eylül geceleri yakılan ve 88 adet projeksiyondan çıkan iki dev ışık demeti gökyüzüne uzanıyor.

Bugün gerçekleşecek anma gecesi öncesinde test edilen ışıklar, Jersey City'den görüntülendi.