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New York'ta aracını protestocuların üzerine sürdü

New York'ta aracını protestocuların üzerine sürdü

Amerika'da, ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protesto için New York meydanında toplanan bir grup protestocunun üzerine araba sürüldü. Protestocular, adalet çağrısında bulundu.