- Haberler
- Dünya Haberleri
- New York'ta aracını protestocuların üzerine sürdü
New York'ta aracını protestocuların üzerine sürdü
Amerika'da, ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protesto için New York meydanında toplanan bir grup protestocunun üzerine araba sürüldü. Protestocular, adalet çağrısında bulundu.
- AA
- 04.09.2020 - 09:34
- Güncelleme : 04.09.2020 - 09:34
Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar devamm ediyor.
Dün de New York, Times Square’de Black Lives Matter protestosu düzenlendi.
Protestocular, polis tarafından tutuklandıktan sonra ölen Rochester ve New York'ta yaşayan Daniel Prude davası için adalet çağrısında bulundular.
ARACINI PROTESTOCULARIN ÜSTÜNE SÜRDÜ
O sırada sivil bir araç, protestocuların üzerine giderek, aracını göstericilerin üstüne sürdü.
New York'ta aracını protestocuların üzerine sürdü VİDEO
POLİS HALA SERT MÜDAHALEDE BULUNUYOR
Protestocuların üzerine bilinçli bir şekilde araç sürüldüğü görülen videoda, polisin eylemcilere sert müdahalesi de yer alıyor.
EYLEMLER SÜRÜYOR
New York'taki eylemciler, Black Lives Metter eylemlerini belirli aralıklarla sürdürüyor.