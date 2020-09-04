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    New York'ta aracını protestocuların üzerine sürdü

    Amerika'da, ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protesto için New York meydanında toplanan bir grup protestocunun üzerine araba sürüldü. Protestocular, adalet çağrısında bulundu.
    • AA
    • 04.09.2020 - 09:34
    • Güncelleme : 04.09.2020 - 09:34
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    New York'ta aracını protestocuların üzerine sürdü

    Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar devamm ediyor.

    Dün de New York, Times Square’de Black Lives Matter protestosu düzenlendi.

    Protestocular, polis tarafından tutuklandıktan sonra ölen Rochester ve New York'ta yaşayan Daniel Prude davası için adalet çağrısında bulundular.

    ARACINI PROTESTOCULARIN ÜSTÜNE SÜRDÜ

    O sırada sivil bir araç, protestocuların üzerine giderek, aracını göstericilerin üstüne sürdü.

    New York'ta aracını protestocuların üzerine sürdü VİDEO


    POLİS HALA SERT MÜDAHALEDE BULUNUYOR

    Protestocuların üzerine bilinçli bir şekilde araç sürüldüğü görülen videoda, polisin eylemcilere sert müdahalesi de yer alıyor.

    New York ta aracını protestocuların üzerine sürdü #1

    EYLEMLER SÜRÜYOR

    New York'taki eylemciler, Black Lives Metter eylemlerini belirli aralıklarla sürdürüyor.

    New York ta aracını protestocuların üzerine sürdü #2

    New York ta aracını protestocuların üzerine sürdü #3

    New York ta aracını protestocuların üzerine sürdü #4

    New York ta aracını protestocuların üzerine sürdü #5

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