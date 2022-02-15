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    New York'ta aşı yaptırmayan 1430 belediye çalışanı işten çıkarıldı

    Koronavirüs aşısı zorunluluğuna uymayan personelin işine son verildi.
    • AA
    • 15.02.2022 - 11:18
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    New York'ta aşı yaptırmayan 1430 belediye çalışanı işten çıkarıldı

    ABD'nin New York kentinde aşı yaptırmayan belediye çalışanlarıyla ilgili radikal bir karara imza atıldı.

    New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın ofisinden yapılan açıklamada, belediye çalışanlarının koronavirüs aşısı yaptırma zorunluluğu olduğu anımsatıldı.

    Açıklamada, yüzlerce çalışanın koronavirüs aşısı yaptırdıklarına dair kanıtları sunduğu veya aşı olmadıkları takdirde işten çıkarılacakları uyarısından önce aşı yaptırdıkları belirtildi.

    1430 ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERİLDİ

    Belediye çalışanlarının salgın döneminde ön cephede çalıştıklarına dikkati çekilen açıklamada, çalışanların aşılarını yaptırarak kendilerini ve tüm New Yorkluları korumak için doğru olanı yapmaya ne kadar istekli olduklarını bir kez daha gösterdikleri kaydedildi.

    Açıklamada, koronavirüs aşısı zorunluluğu uygulamasına rağmen aşı yaptırmayan 1430 belediye çalışanının işine son verildiği ifade edildi.

    New York ta aşı yaptırmayan 1430 belediye çalışanı işten çıkarıldı #1

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    İşten çıkarılanların yaklaşık yüzde 64'ünün kentin eğitim bölümünde çalıştığı öğrenildi.

    New York kentinde yapılan düzenlemeye göre, belediye çalışanlarının 29 Ekim 2021'e kadar en az bir doz aşı olması gerekiyordu.

    Aşı zorunluluğuna rağmen koronavirüs aşısı yaptırmayan 9 bin kişi, 1 Kasım 2021'de ücretsiz izne çıkarılmıştı.


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