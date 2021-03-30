ABD'nin New York kentinde Asya kökenli 65 yaşındaki kadın, yolda yürüdüğü sırada siyahi bir kişi tarafından saldırıya uğrayarak defalarca tekmelendi.

ABD'de koronavirüs vakalarından sonra Asya kökenlilere yönelik saldırılar giderek artıyor.

New York kentinde 65 yaşındaki Asya kökenli bir kadın, yolda yürüdüğü sırada karşısından gelen siyahi erkeğin saldırısına uğradı.

KAFASINA TEKME ATTI

Çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre saldırgan, tekme attığı kadını önce yere düşürdü, sonra kafasına tekmeledi.

New York'ta Asya kökenli kadına saldırı VİDEO

GÜVENLİK İZLEDİ

O sırada binanın girişinde bulunan güvenlik görevlisinin ise olaya müdahale etmemesi dikkat çekti.

Saldırıdan önce hakarete maruz kaldığı belirtilen kadının aldığı darbelerin ardından hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Tepki çeken olay sonrası New York Polis Departmanı (NYPD) Nefret Suçları Görev Gücü sosyal medya üzerinden saldırganın fotoğraflarını paylaşarak kimliğinin tespit edilebilmesi için halktan yardım istedi.

NYPD'ye göre koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana Asya kökenli ABD'lilere yönelik nefret suçlarında yüzde bin 300 artış kaydedildi.