Petrol
109.63
-0.38%
Euro
18.2932
0.08%
Dolar
17.367
0.08%
Altın
1.02
0.43%
Borsa
2551
0.30%
Bitcoin
363.215
1.89%
BTXN Coin
7.80
-4.05%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    New York'ta bir kişi raylara düştü

    ABD'nin New York kentinde metro istasyonunda bir kadın aniden fenalaşarak raylara düştü. İstasyondaki iki polisin kadını saniyeler içinde raylardan çıkarmasıyla facianın eşiğinden dönüldü.
    • 23.06.2022 - 21:47
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 21:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    New York'ta bir kişi raylara düştü

    ABD'nin New York kentinde yer alan Brooklyn bölgesindeki Bay Ridge metro istasyonunda korku dolu anlar yaşandı.

    İstasyondaki platformda yürürken fenalaşan 25 yaşındaki kadın, birkaç adım attıktan sonra raylara düştü.

    Devriye gezen iki polisten biri hemen raylara indi. Baygın kadını kaldıran polise platformdaki meslektaşı da yardım etti.

    Kadın başından yaralandı

    Kadın, raylardan saniyeler içinde çıkarılırken, o sırada istasyona yaklaşan bir metro olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

    Baygınlık geçiren kadının başından yaralandığı, New York Üniversitesi Langone Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

    New York'ta bir kişi raylara düştü VİDEO

    New York ta bir kişi raylara düştü #1


    İlginizi Çekebilir

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Pembe bikinisi küçük geldi
    Medya

    Pembe bikinisi küçük geldi

    Adana’da bulunan petrol sevinç yarattı
    İç Haber

    Adana’da bulunan petrol sevinç yarattı

    Görüş Bildir