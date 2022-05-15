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    New York’ta bir markete silahlı saldırı

    ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2'si ağır en az 9 kişinin yaralandığı açıklandı.
    • 15.05.2022 - 00:05
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    New York’ta bir markete silahlı saldırı

    ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette silahlı saldırı düzenlendi.

    9 kişi yaralandı

    Yetkililer olayda 2’si ağır en az 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

    Saldırgan yakalandı

    İHA'nın haberine göre, Buffalo Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu belirtilerek, saldırıyı düzenleyen kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

    Emniyet Müdürlüğü ayrıca vatandaşlara olay yerinden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

    New York’ta bir markete silahlı saldırı #1


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