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    New York'ta "dünyanın en ince gökdeleni" yapıldı

    ABD'nin New York kentinde, "dünyanın en ince gökdeleni" olduğu belirtilen binanın yapımı tamamlandı.
    • AA
    • 09.04.2022 - 03:24
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    New York'ta 'dünyanın en ince gökdeleni' yapıldı

    Binayı tasarlayan mimarlık şirketi SHoP'tan CNN'e yapılan açıklamada, "Steinway Tower" olarak adlandırılan binanın 24'e 1 yükseklik ve genişlik oranıyla "dünyanın en ince gökdeleni" olduğu belirtildi.

    435 yüksekliğinde

    111 West 57 Sokak'ta bulunan Steinway Tower, 435 metre yüksekliğiyle One World Trade Center ve Central Park Tower’dan sonra batı yarım kürede 3. en yüksek gökdelen konumunda bulunuyor.

    New York ta 'dünyanın en ince gökdeleni' yapıldı #1

    84 katlı

    Gökdelenin cephesi, farklı ışıklarda ve farklı açılardan bakıldığında renk ve doku değiştiriyormuş gibi görünen bir malzeme olan pişmiş toprak blokları içeriyor.

    İnşaatına 2013'te başlanan 84 katlı gökdelende dairelerin fiyatı 7,75 ile 66 milyon dolar arasında değişiyor.

    New York ta 'dünyanın en ince gökdeleni' yapıldı #2

    New York ta 'dünyanın en ince gökdeleni' yapıldı #3

    New York ta 'dünyanın en ince gökdeleni' yapıldı #4

    New York ta 'dünyanın en ince gökdeleni' yapıldı #5

    New York ta 'dünyanın en ince gökdeleni' yapıldı #6

    New York ta 'dünyanın en ince gökdeleni' yapıldı #7


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