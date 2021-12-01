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New York'ta evde patlama: 6 yaralı

New York'ta evde patlama: 6 yaralı

ABD'nin New York kentinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonucu 6 kişi yaralanırken, çevredeki 54 kişi de evlerinden tahliye edildi.