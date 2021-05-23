New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü

Binlerce gösterici, İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki için gösteri düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye kanlı saldırılarında masum sivilleri katletmesi dünyanın tepkisini çekmeye devam ediyor.

Birçok ülkede Filistinlilerle dayanışma adına insanlar sokaklara dökülüyor. Filistin'e destek gösterisinin son adresi ABD oldu.

New York'un Queens bölgesinde bulunan Sunnyside'da toplanan kalabalık, Filistin'le dayanışma için caddelerde yürüyüş gerçekleştirdi.

NEW YORK'TA FİLİSTİN İÇİN YÜRÜDÜLER

Filistin ve Türk bayraklarının dalgalandırıldığı gösteriye Yahudi vatandaşları da katıldı.

Öğle saatlerinden itibaren kent meydanında toplanmaya başlayan göstericiler, "Filistin'e özgürlük" ve "Gazze'ye özgürlük" gibi sloganlar atarak yürüdü.

New York'ta binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü ViDEO

GÖSTERİLER DEVAM EDECEK

Polisin güvenlik önlemleri altında yapılan yürüyüş olaysız sona erdi.

ABD'nin farklı kentlerinde de hafta sonunda Filistin'e destek gösterilerinin organize edileceği bildirildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden olmuştu.