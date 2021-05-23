Euro
10.2593
-0.02%
Dolar
8.4154
0.42%
Altın
509.13
0.65%
Borsa
1.452
0.14%
Bitcoin
314.500
1.06%
EXEN Coin
41.05
-0.19%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü

    Binlerce gösterici, İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki için gösteri düzenledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.05.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 09:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    New York'ta Filistin'e destek yürüyüşü

    İsrail'in Gazze'ye kanlı saldırılarında masum sivilleri katletmesi dünyanın tepkisini çekmeye devam ediyor.

    Birçok ülkede Filistinlilerle dayanışma adına insanlar sokaklara dökülüyor. Filistin'e destek gösterisinin son adresi ABD oldu.

    New York'un Queens bölgesinde bulunan Sunnyside'da toplanan kalabalık, Filistin'le dayanışma için caddelerde yürüyüş gerçekleştirdi.

    NEW YORK'TA FİLİSTİN İÇİN YÜRÜDÜLER

    Filistin ve Türk bayraklarının dalgalandırıldığı gösteriye Yahudi vatandaşları da katıldı.

    Öğle saatlerinden itibaren kent meydanında toplanmaya başlayan göstericiler, "Filistin'e özgürlük" ve "Gazze'ye özgürlük" gibi sloganlar atarak yürüdü.

    New York'ta binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü ViDEO

    GÖSTERİLER DEVAM EDECEK

    Polisin güvenlik önlemleri altında yapılan yürüyüş olaysız sona erdi.

    ABD'nin farklı kentlerinde de hafta sonunda Filistin'e destek gösterilerinin organize edileceği bildirildi.

    İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

    İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

    İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden olmuştu.

    New York ta Filistin e destek yürüyüşü #1

    New York ta Filistin e destek yürüyüşü #2

    New York ta Filistin e destek yürüyüşü #3

    New York ta Filistin e destek yürüyüşü #4

    New York ta Filistin e destek yürüyüşü #5

    New York ta Filistin e destek yürüyüşü #6

    New York ta Filistin e destek yürüyüşü #7

    New York ta Filistin e destek yürüyüşü #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir