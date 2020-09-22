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    New York'ta görevli polise Çin lehine ajanlık suçlaması

    ABD'nin New York şehrinde görevli bir polis memuru hakkında, Çin'e ajanlık yapma suçlamasıyla dava açıldı.
    • AA
    • 22.09.2020 - 06:01
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    New York'ta görevli polise Çin lehine ajanlık suçlaması

    ABD'de Federal savcılık tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, New York Polis Departmanında (NYPD) görevli polis memuru Baimadajie Angwang'ın, şehirde yaşayan Tibetliler hakkında Çin konsolosluk yetkililerine bilgi aktardığı kaydedildi.

    TİBETLİLERLE İLGİLİ ÇİN'E BİLGİ VERİYORDU

    Dilekçede, Queens bölgesinde görev yapan Angwang'ın, pozisyonunu kötüye kullanarak "yasa dışı ajan" gibi, Tibetlilerin etkinlikleri hakkında Çinli yetkililere bilgi verdiği ifade edildi.

    Angwang'ın ayrıca dolandırıcılık, yanlış beyanda bulunma ve engelleme gibi suçlamalardan da yargılanacağı bildirildi.

    New York ta görevli polise Çin lehine ajanlık suçlaması #1

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