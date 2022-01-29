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    New York'ta kar fırtınası etkili oldu

    Kentte etkisini artıran kar fırtınası nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebiliyor. Belediye Başkanı Adams, "Komşularınıza göz kulak olun" çağrısı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 29.01.2022 - 17:59
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    New York'ta kar fırtınası etkili oldu

    ABD'nin New York kentinde kar fırtınası, hayatı durma noktasına getirdi.

    Etkisini artıran kar yağışı, kenti kısa sürede beyaza bürürken, bazı kent sakinleri karlı havanın tadını çıkardı.

    NEW YORK KAR ALTINDA

    Ekipler, kar nedeniyle kapanan yollarda küreme çalışması gerçekleştirdi.

    Temizlik İşleri Departmanı, "Seyahatler çok yavaş gerçekleştiriliyor. Görüş mesafesi düşük." açıklamasını yaptı.

    YOĞUN KAR, AKSAKLIKLARI BERABERİNDE GETİRDİ

    Yüksek rüzgar hızlarıyla birleşen kar nedeniyle dışarıda yemek sunan yerler kapatıldı. Cumartesi günü şehir tarafından işletilen noktalardaki aşı randevuları pazar gününe ertelendi.

    New York'ta kar fırtınası etkili oldu VİDEO

    BELEDİYE BAŞKANI ADAMS: KOMŞULARINIZA GÖZ KULAK OLUN

    New York Belediye Başkanı Eric Adams, "Komşularınıza göz kulak olun. Bu görev, onları kontrol etmeyi ve özellikle yaşlılarımız olmak üzere destek aldıklarından emin olmak için gerekirse kar küremeyi de içeriyor." dedi.

    Azalan görüş mesafesini hatırlatan Adams, halktan toplu taşımayı kullanmasını istedi. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği uyarısı yapıldı.

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