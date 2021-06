New York’ta koronavirüs tedbirleri hafifletildi

ABD'nin New York eyaletinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yürürlükte olan kısıtlamaların neredeyse tamamı kaldırıldı.

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette aşılama oranının yüzde 70 hedefine ulaşıldığını belirterek koronavirüs kısıtlamalarının bugünden itibaren kaldırıldığını duyurdu.

"BUGÜNDEN İTİBAREN BİLDİĞİMİZ NORMAL HAYATA DÖNÜYORUZ"

Cuomo, "Bugün pandemiyle mücadelede 472’nci gün. Bugünden itibaren bildiğimiz normal hayata dönüyoruz. Bu, çok önemli ve bunu hak ediyoruz çünkü çok uzun bir yol oldu." diye konuştu.

"NEW YORK, SAĞLIK KRİZİNDEN GÜÇLENEREK ÇIKTI"

Bir dönem ülkede vaka sayısı oranı en yüksek eyalet olan New York’ta, bugün itibarıyla bu oranın 1000'de 4'e düştüğünü ifade eden Cuomo, “Bir dönem New York, yüzyılın yaşadığı bu salgının merkezi oldu. Tüm olumsuz şartlara rağmen 15 aylık bu süreçte New Yorklular yılmadan mücadeleyi sürdürdü. New York bu sağlık krizinden daha da güçlenerek çıktı.” dedi.

MASKE TAKMA, SOSYAL MESAFE, SAĞLIK TARAMASI GİBİ KURALLAR KALDIRILDI

Cuomo, artık maske takma, sağlık taraması yapma, sosyal mesafeye uyma ve sosyal toplantılara sınır getirme gibi kurallara gerek olmadığını ancak hala aşı yaptırmamış kişilerin ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) protokolüne göre tedbirlere devam etmesi gerektiğini vurguladı.

CDC’nin belirlediği koronavirüs tedbirlerinin ilkokullarda, toplu taşıma araçlarında, büyük kalabalıkların olduğu bina içi etkinliklerde, sağlık merkezleri ve hapishanelerde uygulanmaya devam edeceğini aktaran Cuomo, salgınla mücadelede ön saflarda bulunan temel hizmet çalışanlarını onurlandırmak ve kısıtlamaları kaldırmayı kutlamak için bu akşam eyaletin 10 ayrı noktasında havai fişek gösterisi yapılacağı bilgisini de paylaştı.

AŞILAMA ORANI YÜZDE 70 SINIRINI GEÇTİ

ABD'de koronavirüs aşılama istatistiklerini takip eden CDC'den yapılan açıklamada, Başkent Washington D.C. ve ülkedeki 14 eyalette koronavirüs aşılama oranının yüzde 70 sınırını geçtiği, Vermont eyaletinin yüzde 84 ile ilk sırada yer aldığı kaydedildi.