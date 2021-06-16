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    New York’ta koronavirüse veda kutlaması

    18 yaş ve üzeri koronavirüs aşılama oranının yüzde 70 eşiğine ulaşmasıyla beraber, şehirdeki kısıtlamaların gevşetildi. Havai fişek gösterileriyle New Yorklular virüsün bitişini kutladı.
    • AA
    • 16.06.2021 - 07:39
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    New York’ta koronavirüse veda kutlaması

    Bir dönem ABD’de vaka sayısı oranı en yüksek eyalet olan New York’ta hayat eskiye döndü.

    New York Valisi Andrew Cuomo, New York’un yüzde 70 aşılama eşiğine ulaşmasıyla beraber eyalette koronavirüs önlemlerinin çoğunu kaldırıldığını duyurdu.

    Cuomo, "Bu, çok önemli ve bunu hak ediyoruz çünkü çok uzun bir yol oldu." dedi.

    GÖKYÜZÜ AYDINLANDI

    Maske takma, sağlık taraması yapma, sosyal mesafeye uyma ve sosyal toplantılara sınır getirme gibi kurallara gerek duyulmayan eyalette, koronavirüsün bitmesi havai fişeklerle kutlandı.

    Salgınla mücadelede ön saflarda bulunan temel hizmet çalışanlarını onurlandırmak ve kısıtlamaları kaldırmayı kutlamak için New York’un 10 ayrı noktasında yapılan havai fişek gösterileri, gökyüzünü aydınlattı.

    New York’ta koronavirüse veda kutlaması #1

    AŞILAMA İSTATİSTİKLERİ

    ABD'de aşılama istatistiklerini takip eden CDC'den yapılan açıklamada, Başkent Washington D.C. ve ülkedeki 14 eyalette koronavirüs aşılama oranının yüzde 70 sınırını geçtiği, Vermont eyaletinin yüzde 84 ile ilk sırada yer aldığı kaydedildi.

    New York’ta koronavirüse veda kutlaması #2

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