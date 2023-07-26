New York'ta kule vinç kalabalığın üzerine düşttü New York'un dünyaca ünlü semti Manhattan'da bir inşaatın vinç kulesi caddedeki kalabalığın üzerine çökerken o anlar kameralara yansıdı.

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ensonhaber.com

ABD'nin New York şehrinde büyük bir kaza yaşandı.

Olay, şehrin en ünlü mahallelerinden biri olan Manhattan'da inşaat halindeki bir binada meydana geldi.

İnşaata dışardan eklenmiş haldeki kule vincin tepesinde yangın çıktı.

Kule vinç kalabalık caddeye düştü

Yangın müdahale edilemeyince vincin yatay aksamının kopmasına neden oldu.

Kopan vinç önce karşı binaya çarptı ardından da kalabalık caddeye düştü.

Bir anda neler olduğunu anlayamayan insanların kaçıştığı anlarda vincin yere çakılması bir oldu.

Büyük bir ppnik yaşanan anlar kameralara yansırken olayda can kaybı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.