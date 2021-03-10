New York'ta taksiciler için 65 milyon dolarlık kurtarma paketi

New York'ta taksiciler için 65 milyon dolarlık kurtarma paketi

Kredi borçları nedeniyle çıkış yolu arayan taksiciler için borç yapılandırması devreye alınacak.

ABD'nin New York şehri, sarı taksi şoförlerinin geleceğini tartışıyor.

New York Times gazetesi konuyu mercek altına alırken, kendi taksilerine sahip olmak isteyen New York City'li şoförlerin, kendilerini daha çok borca sürükleyen, hatta iflas ettiren kredilere yönlendirildiği belirtildi.

65 MİLYON DOLARLIK PLAN AÇIKLANDI

Haberde, "Uygulamadan yüz milyonlarca dolar kazanan şehir, taksicilerin içinde bulunduğu kötü durumu görmezden geldi." denildi.

Taksicilerin durumu karşısında New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, zararları koronavirüs salgınıyla daha da katlanan sürücülere yardım amaçlı 65 milyon dolarlık bir plan açıkladı.

Plan kapsamında, taksi şoförlerinin aldıkları kredi borçları yeniden yapılandırılacak.

"FARK YARATACAK"

Ancak söz konusu planın, taksi şoförlerinin tam olarak istediği kurtarma paketi olmadığı, dolayısıyla yine büyük miktarlarda aylık ödemelerle karşı karşıya kalmaya devam edecekleri kaydedildi.

Belediye Başkanı Blasio, "Bu yeni plan, birçok sürücü için fark yaratacak." dedi.

Karara tepki gösteren denetçi Scott Stringer ise "Belediye Başkanı'nın önerisi utanç verici ve şoförlerin hak ettiği yardımı sağlayamıyor." diye konuştu.

TAKSİ EHLİYETİ ÜCRETİNDE BÜYÜK ARTIŞ

ABD'de bir grup taksi endüstrisi liderinin, taksi ehliyeti fiyatını yaklaşık 200 bin dolardan 1 milyon doların üzerine çıkardığı belirtiliyor.

Bu gelişme ışığında, göçmen sürücülerin karşılayamayacakları kredilere kanalize edildiğine dikkat çekildi.