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    New York'ta tren bekleyen yolcu raylara itildi

    Brooklyn'deki tren istasyonunda duraklayan yolcuyu, şapkalı bir şahıs raylara itti. Bu sırada durağa bir trenin yanaşmaması faciayı önlerken, yolcu yaralandı.
    • 24.10.2022 - 15:39
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 15:52
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    New York'ta tren bekleyen yolcu raylara itildi

    ABD'nin New York kentindeki tren istasyonunda korku dolu anlar yaşandı.

    Brooklyn bölgesindeki Myrtle-Wyckoff Avenues tren istasyonundaki şapkalı şahıs, istasyondaki incelemesinin ardından harekete geçti.

    Yolcuyu raylara attı

    Şahıs, platformda yürüyen 32 yaşındaki yolcuyu, üzerine koşarak raylara itti.

    O anlar, istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, durağa yaklaşan tren olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

    New York'ta tren bekleyen yolcu raylara itildi VİDEO

    Yaralandığı belirlendi

    Yerel saatle 14.40 sıralarında yaşanan olayın ardından açıklama yapan New York Polis Departmanı (NYPD), yolcunun yaralandığını duyurdu.

    New York ta tren bekleyen yolcu raylara itildi #1

    New York ta tren bekleyen yolcu raylara itildi #2

    New York ta tren bekleyen yolcu raylara itildi #3


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