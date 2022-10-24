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New York'ta tren bekleyen yolcu raylara itildi

New York'ta tren bekleyen yolcu raylara itildi

Brooklyn'deki tren istasyonunda duraklayan yolcuyu, şapkalı bir şahıs raylara itti. Bu sırada durağa bir trenin yanaşmaması faciayı önlerken, yolcu yaralandı.