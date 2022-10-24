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- New York'ta tren bekleyen yolcu raylara itildi
New York'ta tren bekleyen yolcu raylara itildi
Brooklyn'deki tren istasyonunda duraklayan yolcuyu, şapkalı bir şahıs raylara itti. Bu sırada durağa bir trenin yanaşmaması faciayı önlerken, yolcu yaralandı.
- 24.10.2022 - 15:39
- Güncelleme : 24.10.2022 - 15:52
ABD'nin New York kentindeki tren istasyonunda korku dolu anlar yaşandı.
Brooklyn bölgesindeki Myrtle-Wyckoff Avenues tren istasyonundaki şapkalı şahıs, istasyondaki incelemesinin ardından harekete geçti.
Yolcuyu raylara attı
Şahıs, platformda yürüyen 32 yaşındaki yolcuyu, üzerine koşarak raylara itti.
O anlar, istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, durağa yaklaşan tren olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.
New York'ta tren bekleyen yolcu raylara itildi VİDEO
Yaralandığı belirlendi
Yerel saatle 14.40 sıralarında yaşanan olayın ardından açıklama yapan New York Polis Departmanı (NYPD), yolcunun yaralandığını duyurdu.