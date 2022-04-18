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    New York'ta Türk vatandaşına ırkçı saldırı

    New York'ta bir Türk vatandaşı, Türk olduğu için kimliği belirsiz bir saldırganın bıçaklı saldırısına uğradı.
    • 18.04.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 09:43
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    New York'ta Türk vatandaşına ırkçı saldırı

    Batı ülkelerindeki ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi.

    Saldırıya bu kez New York sahne oldu. Saldırının hedefindeki isim ise bir Türk.

    New York Polis Departmanının (NYPD) Twitter hesabından, saldırının Manhattan'da 9. Cadde ile 44. Sokak'ta 15 Nisan'da meydana geldiği bilgisi ve saldırganın görüntüsü paylaşıldı.

    Polis, daha sonra kimliği belirsiz bir kişinin Türkiye karşıtı sözler söyleyerek, 24 yaşındaki bir erkeği göğsünden bıçakladığı açıklaması yaptı.

    "Türklerden nefret ediyorum"

    Saldırıya uğrayan ve hastaneye kaldırılan kişinin kimliği açıklanmazken, Daily News web sitesinde yer alan habere göre, polis kaynakları şüphelinin eylemini gerçekleştirmeden önce, 24 yaşındaki gence Türk olup olmadığını sorduğunu ve sonra ''Türklerden nefret ediyorum.'' diyerek saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

    Yerel medyada yayınlanan bir videoda ise saldırıya uğrayan kişi için ''Türk olduğu için bıçaklandı'' bilgisi yer aldı.

    Soruşturma başlatıldı

    Şüpheli hakkında bilgi verecek kişilere 3 bin 500 dolara kadar ödül verileceğini açıklayan NYPD, saldırıya ilişkin nefret suçu soruşturması başlattı.


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