New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı

New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakılması nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) binasının da bulunduğu 1. Cadde trafiğe kapatıldı.

ABD'nin New York şehrinde bulunan Türkevi binasının önünde üzerinde kırmızı gül olan şüpheli bir paket bulundu.

BM BİNASININ DA OLDUĞU CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Bunun üzerine olay yerine gelen New York polisi, BM binasının da bulunduğu 1. Cadde'yi trafiğe kapattı. Olay yerine bomba imha ekipleri gönderildi.