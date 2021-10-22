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    New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı

    New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakılması nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) binasının da bulunduğu 1. Cadde trafiğe kapatıldı.
    • AA
    • 22.10.2021 - 21:42
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    New York'ta Türkevi'nin önüne şüpheli paket bırakıldı

    ABD'nin New York şehrinde bulunan Türkevi binasının önünde üzerinde kırmızı gül olan şüpheli bir paket bulundu.

    BM BİNASININ DA OLDUĞU CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

    Bunun üzerine olay yerine gelen New York polisi, BM binasının da bulunduğu 1. Cadde'yi trafiğe kapattı. Olay yerine bomba imha ekipleri gönderildi.

    New York ta Türkevi nin önüne şüpheli paket bırakıldı #1

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