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    New York'ta yaşanan patlama paniğe neden oldu

    New York kentinin kalbindeki Times Meydanı'nda patlama sesini duyup bomba zanneden vatandaşlar panikle kaçarken, patlamanın rögarlardan kaynaklı olduğu öğrenildi.
    • 11.04.2022 - 13:30
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 13:46
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    New York'ta yaşanan patlama paniğe neden oldu

    ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda yaşanan patlama paniğe neden oldu.

    Ünlü Times Meydanı'nda duyulan patlama sesinin bombalı saldırı olduğunu zanneden vatandaşlar, panikle kaçmaya başladı.

    Times Meydanı'nda bomba paniği

    Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, acil durum ve polis ekipleri bölgenin bir bölümünü kapattı.

    Patlama rögar kaynaklı

    İHA'nın haberine göre; halkın bombalı saldırı olduğu zannedilen patlamanın, rögarlardan kaynaklı olduğu ortaya çıktı.

    Yetkililer üç farklı rögarda patlama meydana geldiğini açıklarken, New York İtfaiyesi (FDNY) olaya müdahale etti.

    Rögar kaynaklı patlamanın nedenine yönelik bilgi henüz paylaşılmadı.

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