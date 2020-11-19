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    New York'taki Çin mahallesinde sonu kötü biten park kavgası

    Taraflardan biri beyzbol sopasıyla saldırınca, saldırgana çarpan öfkeli sürücü hızını alamayıp fırına daldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 09:25
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 09:48
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    New York'taki Çin mahallesinde sonu kötü biten park kavgası

    ABD'nin New York kentinde çıkan kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü.

    Asyalıların yaşadığı semtte meydana gelen olayda iki grup, park nedeniyle kavgaya tutuştu.

    BEYZBOL SOPALI SALDIRI

    Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi, beyzbol sopasıyla saldırmaya başladı. Kızdığı araç sürücüsünün peşinden giderek araca zarar vermeye devam eden kişi, öfkeli şoförle karşı karşıya kaldı.

    KONTROLÜ KAYBEDEN SÜRÜCÜ FIRINA DALDI

    CBS'in haberine göre, eli beyzbol sopalı saldırgana çarpan şoför, hızını alamayıp yol kenarındaki fırına daldı. Fırında maddi hasar meydana gelirken, olayda 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

    Polisin, olaya karışan kişileri gözaltına aldığı belirtilirken, çevredekiler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüklerini söyledi.

    New York'taki Çin mahallesinde sonu kötü biten trafik kavgası ViDEO

    New York taki Çin mahallesinde sonu kötü biten park kavgası #1

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