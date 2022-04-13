Petrol
108.74
3.92%
Euro
15.83
0.11%
Dolar
14.58
-0.14%
Altın
922.32
0.02%
Borsa
2464
0.60%
Bitcoin
603.751
4.22%
BTXN Coin
30.04
-7.56%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Açık 9 C

    New York’taki metro saldırısının şüphelisi yakalandı

    New York'taki metro saldırısının şüphelisi Frank James Manhattan'da gözaltına alındı.
    • 13.04.2022 - 21:32
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 22:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    New York’taki metro saldırısının şüphelisi yakalandı

    ABD’nin New York kentinde Brooklyn metro istasyonuna dün düzenlenen silahlı saldırıda 10'u silahla olmak üzere en az 23 kişi yaralanmıştı, saldırganın kimliğinin belirlenmediği sadece arandığı açıklanmıştı.

    Yakalandı

    İHA'nın haberine göre, New York Polis Departmanı’nın (NYPD) saldırının şüphelisi olarak ilan ettiği 62 yaşındaki Frank James’in New York’taki East Village bölgesinde yakalandığı bildirildi.

    NYPD ve diğer yetkililer tarafından konuyla ilgili basın toplantısı düzenleneceği ifade edildi.

    New York’taki metro saldırısının şüphelisi yakalandı VİDEO

    New York’taki metro saldırısının şüphelisi yakalandı #1

    New York’taki metro saldırısının şüphelisi yakalandı #2


    İlginizi Çekebilir

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı
    Tesla

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı

    Ekonomik paketlerde temiz enerjinin payı sınırlı kaldı
    Ekonomi

    Ekonomik paketlerde temiz enerjinin payı sınırlı kaldı

    Mısır'da feci kaza: 10 ölü, 14 yaralı
    Dünya

    Mısır'da feci kaza: 10 ölü, 14 yaralı

    Görüş Bildir