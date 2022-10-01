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    Newsweek: Ukrayna'yı NATO'ya kabul etmek kötü fikir

    Newsweek: Ukrayna'yı NATO'ya kabul etmek kötü fikir

    ABD merkezli dergi, "Hızlandırılmış veya hızlandırılmamış, bu fikir üzerinde düşünmeye değmez" diye yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 09:50
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    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ülkesinin NATO'ya hızlandırılmış prosedürle katılım başvurusunu imzaladı.

    Zelensky, yaptığı açıklamada, "Ukrayna, fiili olarak NATO müttefiki." dedi.

    ABD merkezli Newsweek dergisi, "Zelensky, şimdiye kadarki en kötü fikre sahip" başlıklı bir görüş yazısı yayınladı.

    Ukrayna'nın katıldığı NATO sonrası senaryo

    Zelensky'nin askeri ittifaka katılma isteğine işaret edilerek, "NATO buna uysaydı, daha önce hiç görmediğimiz bir savaş başlayacaktı: Sonsuz birlikler, tank akıntıları, savaş uçaklarının kapladığı bir gökyüzü." denildi.

    "Bu fikir üzerinde düşünmeye değmez"

    Ukrayna liderinin, hızlı bir şekilde NATO'ya katılma talebine işaret edilerek, "Hızlandırılmış veya hızlandırılmamış, bu fikir üzerinde düşünmeye değmez." görüşü paylaşıldı.

    NATO'nun kuruluş belgesinin 5. maddesinin, bir üyeye yapılan saldırının tümüne yapılmış olduğunu varsaydığı hatırlatıldı.

    "Ukrayna'yı ittifaka kabul etmek şimdiye kadarki en kötü fikir"

    Yazıda, "Kesin olarak bir ülkeyi savaşa sokmak, tüm ittifakı savaşa dahil eder. Bu; ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Almanya ve Karadağ da dahil olmak üzere tanklar, bombalar, topçular, HIMARS, insansız hava araçları anlamına gelir." ifadeleri kullanıldı.

    Bu gerekçelere işaret edilerek, "Sayın Zelensky, Ukrayna'yı ittifaka kabul etmek şimdiye kadarki en kötü fikir." vurgusu yapıldı.

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