Nicolas Maduro'dan Filistin'in özgürleşmesi için çağrı Filistin'in özgürleşmesi için çağrıda bulunan Venezuela Delet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarını da kınadı.

AA

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayan isimlerden birisi de Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro...

Maduro, sadece İsrail'in saldırılarını kınamakla kalmadı ve Filistin'in özgürleşmesi için de çağrı yaptı.

Ülkesinde özel bir radyo kanalına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Maduro, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

"FAŞİZM VE SÖMÜRGECİLİĞE KARŞI SAVAŞ"

İsrail'in Gazze'de bir yılı aşkındır sürdürdüğü soykırıma değinen Maduro, "Filistin'in yaşam, bağımsızlık ve var olma hakkını savunmak, Venezuela'nın, Latin Amerika'nın ve Karayipler'in var olma hakkını savunmakla aynıdır. Faşizme ve sömürgeciliğe karşı kritik bir savaş veriliyor." dedi.

"FİLİSTİN HALKINA YÖNELİK BİR İMHA YÜRÜTÜLÜYOR"

Orta Doğu'da şiddetin tırmanmasından ABD ve İngiltere'yi sorumlu tutan Maduro, "Filistin halkına yönelik bir imha savaşı yürütülüyor, şimdi de Lübnan'a karşı Siyonist saldırılar düzenleniyor. Filistin, insanlığın anavatanıdır.

ABD, Avrupa ve İngiltere sömürgeci projelerini bölgede hakim kılana kadar Filistin, dini ve kültürel birlikteliğin merkezindeydi." diye konuştu.

"FİLİSTİN'İ HAKLI DAVASINDA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Maduro, Venezuela halkının daima Filistin'in yanında olacağını ve haklı davasında onları yalnız bırakmayacaklarını kaydetti.

Bu arada, İçişleri Bakanı Diosdado Cabello ve Ulusal Başsavcı Tarek William Saab, Filistin halkına destek için Avila Ulusal Parkı'nda düzenlenen "Filistin ile Dayanışma Etkinliğine" katılarak konuşmalarında İsrail'e sert tepki gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)