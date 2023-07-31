Nijer Devlet Başkanı, darbe sonrası ilk kez görüntülendi Çad lideri Mahamat Idriss Deby Itno, Nijer’in başkenti Niamey’de Devlet Başkanı Muhammed Bazoum ile bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İHA Orta Afrika ülkesi Nijer'de bir darbe olayı daha yaşandı. 26 Temmuz sabahı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurlar, Devlet Başkanı Muhammed Bazoum'u Başkanlık Sarayı'nda alıkoydu. Bazoum ilk kez görüntülendi 27 Temmuz’da ise Muhafız askerleri yönetime el koyulduğunu açıkladı. Ülkede yönetime darbe ile el konulmasından bu yanda haber alınamayan Devlet Başkanı Mohamed Bazoum ilk kez görüntülendi. Çad lideri Mahamat Idriss Deby Itno, Nijer’in başkenti Niamey’e gerçekleştirdiği ziyaretinde Bazoum ile bir araya geldi. Bazoum ile çektirdiği poz veren Itno, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. "Barışçıl bir çözüm" Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) talebiyle Nijer'de arabuluculuk yürüten Itno, Niamey temaslarında askeri cunta ile de görüştü. Itno arabuluculuk faaliyetleriyle krize “barışçıl bir çözüm” amaçladığını ifade etti. ECOWAS, Nijerya’nın başkenti Abuja’da yaptığı olağanüstü toplantının ardından Nijer’deki cunta yönetimine ültimatom vererek, Nijer’in Devlet Başkanı Muhammed Bazoum'un 1 hafta içinde yeniden göreve getirilmemesi halinde askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu. Gözden Kaçmasın Nijer'de darbe sonrası halk Fransa Büyükelçiliği'ni bastı Haberin Detayları