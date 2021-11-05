Nijer'de 69 kişinin öldüğü terör saldırısında belediye başkanı da hayatını kaybetti

Mali sınırına düzenlenen ve 69 kişinin öldürüldüğü terör saldırısında Banibangou ilçesi belediye başkanının da yaşamını yitirdiği bildirildi. Türkiye'den, Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı.

Nijer'in Mali sınırına düzenlenen terör saldırısı etrafı kana buladı.

Ülkede gerçekleşen terör saldırısı sonucunda 69 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilirken, 48 saatlik de ulusal yas ilan edildiği aktarıldı.

BELEDİYE BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Alkache Alhada, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, 2 Kasım'da yaşanan saldırıda köyün bağlı olduğu Banibangou ilçesi belediye başkanının da hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Saldırının, Banibangou Belediyesinden bir heyetin köye yaptığı ziyaret esnasında düzenlendiği ve hayatını kaybedenler arasında güvenliği sağlayan milislerin de olduğu öğrenilmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SALDIRIYI KINADI

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayınladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nijer'in Tillaberi bölgesindeki bir köyde düzenlenen Terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijer halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

NİJER'DE TERÖR SALDIRILARI SIK SIK OLUYOR

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırı düzenliyor.

Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

SON 3 YILDA 313 BİN KİŞİ ÜLKEDE YER DEĞİŞTİRDİ

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ocaktan temmuza kadar Nijer'in Mali ve Burkina Faso sınırında düzenlenen 9 terör saldırısında 420 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.