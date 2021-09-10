Nijer'de artan terör saldırıları 22 bin çocuğun eğitim almasını engelliyor

Nijer'de artan terör saldırıları 22 bin çocuğun eğitim almasını engelliyor

UNICEF, Nijer'deki durumlar hakkında yaptığı açıklamada, terör saldırıları nedeniyle 300'den fazla okulun kapalı olduğunu ve 22 bin çocuğun eğitimden maruz kaldığını bildirdi.

Son zamanlar terör ve silahlı çetelerin saldırılarıyla zor zamanlar geçiren Nijer'de hayat durma noktasına geldi.

UNICEF'ten yapılan yazılı açıklamada, ülkede son yıllarda artan terör saldırıları ve güvenlik sorunu yüzünden 312 ila 377 okulun kapalı olduğu kaydedildi.

22 BİN ÇOCUK EĞİTİM ALAMIYOR

Açıklamada, saldırılardan özellikle Tillaberi, Tahoua, Diffa bölgelerinin etkilendiği ve 22 bin çocuğun eğitim alamadığı belirtildi.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırı düzenliyor.

235 BİN KİŞİ KOMŞU ÜLKELERE KAÇTI

Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ocaktan temmuza kadar, Nijer'in Mali ve Burkina Faso sınırında düzenlenen 9 terör saldırısında 420 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.