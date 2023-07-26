Nijer'de askeri hareketlilik yaşanıyor: Devlet başkanı alıkonuldu Başkent Niamey'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yolların kapatıldığı ve askeri hareketlilik yaşandığı belirtildi. Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'un Başkanlık Sarayı’nda alıkonduğu öğrenildi.

ensonhaber.com

Eski Fransız sömürgesi Nijer'de, bağımsızlığın kazanıldığı 1960 yılından bu yana dört darbe gerçekleşti.

İlki Nisan 1974'te Başkan Diori Hamani'ye karşı, en sonuncusu ise Şubat 2010'da Başkan Mamadou Tandja'yı deviren darbe oldu.

Bunun yanı sıra ülke sayısız darbe girişimi ile sarsıldı.

Nijer bu sabah bir kez daha darbe tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Devlet başkanı alıkonuldu

Cumhurbaşkanlığı muhafızlarının Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum'u sabah saatlerinden bu yana askeri araçlarla çevrili devlet başkanlığı sarayının içinde tuttuğu bildirildi.

Kaynakların aktardığı bilgilere göre, Bazoum'un güvende olduğunu belirterek, "Kendisi ve ailesi konutta, herhangi bir şey olmadı, görüşmeler devam ediyor." dedi.

Sağlık durumu iyi

Nijer Demokrasi ve Sosyalizm Partisi ((PNDS) milletvekili Kalla Moutari de, "Başkan ve bakan arkadaşlarla konuştum, iyiler" ifadesini kullandı.

Bu arada cumhurbaşkanlığı ve güvenlik kaynakları, sarayın yakınındaki bakanlıkların da kapatıldığı ve saray personelinin ofislerine erişemediğini aktardı.

Hayat normal akışında seyrediyor

Bölgede bulunan muhabirler, başkent Niamey'de hayatın normal seyrinde devam ettiği, silah sesleri duyulmadığı, trafik akışının yanı sıra internet erişiminin de tam olduğunu söyledi.

Ayrıca Nijer'de, Mart 2021'de Bazoum'un yemin töreninden birkaç gün önce bir askeri birliğin başkanlık sarayını ele geçirmeye çalıştığı bir darbe girişimi engellenmişti.