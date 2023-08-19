Nijer'de cunta başbakanı Zeine konuştu: Cumhurbaşkanı Bazum'a zarar verilmeyecek Askeri yönetimin göreve getirdiği Başbakan Zeine, Nijer'de darbe sonrası oluşan atmosferi değerlendirdi. "Nijer'de şiddet geleneklerimizde yok" diyen Zeine, Fransa'yı suçladı.

AA

Nijer'de askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un durumu, Batı'da soru işaretlerine neden oldu.

Bazum'un akıbetine yönelik söylentiler, son günlerde dikkat çekiyor.

26 Temmuz darbesinden sonra Vatanı Koruma Ulusal Konseyi'nin (CNSP) başbakan olarak atadığı Ali Mahamane Lamine Zeine, Bazum'un durumuna değindi.

'Bizi zorlamayın' mesajı

Zeine, Nijer'deki askeri yönetimin, Rusya veya bu ülkeyle bağlantılı Wagner paralı askerleriyle iş birliği planlarının olmadığını kaydederek şu ifadeyi kullandı:

Nijerlileri bölgede görmek istemediğiniz aktörlere yönelmek zorunda bırakmayın.

"Bazum'a hiçbir şey olmayacak"

Nijer Cumhurbaşkanı Bazum'a zarar verme gibi bir niyetlerinin olmadığını belirten Zeine, şöyle dedi:

(Bazum'a) Hiçbir şey olmayacak çünkü Nijer'de şiddet geleneklerimizde yok.

"Biden mantıklı tutum takınıyor"

ABD ile askeri iş birliğinin "gözden geçirileceğini" kaydeden Zeine, Biden yönetiminin mevcut durumda "oldukça mantıklı tutum takındığını" belirtti.

Zeine, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'ndan (ECOWAS) yeni bir elçiyle görüşme yapacağını bildirdi.

Fransa'ya tepki: Nijer'e büyükleniyor, çekilmek istemiyor

Fransız yetkilileri Nijer'e "büyüklenmekle" suçlayan Zeine, şu ifadeleri kullandı:

Fransız üniversitelerde okuyoruz, yetkililerimizi Fransa'da eğitiyoruz, sadece saygı görmek istiyoruz.

New York Times'a konuşan Zeine, ayrıca Fransa'nın "ülkeden çekilmesini istemediğini" vurguladı.

Asker yönetime el koydu

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.