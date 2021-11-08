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    Nijer'de okulda yangın çıkması sonucu 20 öğrenci yaşamını yitirdi

    Maradi kentinde ahşap ve samandan inşa edilmiş bir okulda çıkan yangın sonucu, en az 20 öğrencinin öldüğü 80 öğrencinin de yaralandığı bildirildi.
    • AA
    • 08.11.2021 - 23:05
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 23:29
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    Nijer'de okulda yangın çıkması sonucu 20 öğrenci yaşamını yitirdi

    Koronavirüs salgının ağır geçtiği ve ekonomik buhran içinde olan Batı Afrika ülkesi Nijer'de kan donduran bir olay yaşandı.

    Maradi kentinde ahşap ve samandan inşa edilmiş bir okulda yangın çıktı.

    EN AZ 20 ÖĞRENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Yerel Vali Chaibou Aboubacar yaşanan olayın ardından açıklamalarda bulundu.

    Aboubacar yaptığı açıklamasında, yerel saatle öğleden sonra çıkan yangından okuldaki 3 sınıfın etkilendiğini ifade ederek, en az 20 öğrencinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 80 öğrencinin ise ağır yaralandığını aktardı.

    Nijer de okulda yangın çıkması sonucu 20 öğrenci yaşamını yitirdi #1

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