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Nijer'de okulda yangın çıkması sonucu 20 öğrenci yaşamını yitirdi

Nijer'de okulda yangın çıkması sonucu 20 öğrenci yaşamını yitirdi

Maradi kentinde ahşap ve samandan inşa edilmiş bir okulda çıkan yangın sonucu, en az 20 öğrencinin öldüğü 80 öğrencinin de yaralandığı bildirildi.